Beyond Good & Evil 2 di Ubisoft è ancora in sviluppo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ubisoft ha condiviso il suo report finanziario dal quale sono emerse interessanti notizie. Ad esempio, abbiamo scoperto che la serie di Assassin's Creed ha avuto il suo anno migliore di vendite nel 2020. Ma il report contiene anche una parte dedicata ad altri titoli come Skull & Bones, che è stato rinviato nuovamente, Beyond Good & Evil 2 e Avatar. Il publisher ha confermato che tutti e tre i titoli sono ancora in via di sviluppo e rientrano nella strategia di espansione del portfolio della società, insieme allo Star Wars di Massive e Riders Republic. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha condiviso il suo report finanziario dal quale sono emerse interessanti notizie. Ad esempio, abbiamo scoperto che la serie di Assassin's Creed ha avuto il suo anno migliore di vendite nel 2020. Ma il report contiene anche una parte dedicata ad altri titoli come Skull; Bones, che è stato rinviato nuovamente,2 e Avatar. Il publisher ha confermato che tutti e tre i titoli sonoin via die rientrano nella strategia di espansione del portfolio della società, insieme allo Star Wars di Massive e Riders Republic. Leggi altro...

Advertising

infoitscienza : Ubisoft conferma Prince of Persia e Beyond Good and Evil 2, ma slitta un altro big - Asgard_Hydra : Ubisoft conferma: Avatar, Beyond Good & Evil 2 e Skull & Bones sono ancora in sviluppo - TAizien : Gli ultimi tre giochi Ubisoft hanno rilanciato la fiducia all'azienda di cui avevo perso speranza nella scorsa gen.… - tech_gamingit : Skull and Bones più volte rinviato uscirà tra Aprile 2022 e Marzo 2023 mentre Prince of Persia, Rainbow Six Quarant… - oOShinobi777Oo : Skull and Bones più volte rinviato uscirà tra Aprile 2022 e Marzo 2023 mentre Prince of Persia, Rainbow Six Quarant… -