Atalanta Benevento: Formazioni ufficiali e dove vederla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Atalanta che vuole riprendersi il secondo posto momentaneamente "scippato" dal Napoli dopo la vittoria contro l'Udinese. A frapporsi agli orobici ci sarà il Benevento che ha bisogno assolutamente di punti per non scivolare in Serie B dopo solo una stagione. Atalanta Benevento: Formazioni ufficiali Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Hateboer; Pessina, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All.: Gasperini. Benevento (5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Hetemaj; Gaich, Lapadula. All.: F. Inzaghi. Atalanta Benevento: dove vederla La sfida sarà appannaggio di Sky, che la trasmetterà su Sky Sport (254 del satellite), oltre che ...

