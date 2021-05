Acea: Gola, 'performato meglio del previsto, in fascia alta guidance ebitda per 2021' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo performato meglio del previsto soprattutto per quanto riguarda le attività nell'idrico, nel commerciale e trading e nella generazione. Certamente possiamo pensare di stare nella fascia alta dell'obiettivo di ebitda contenuta nel guidance per il 2021" e che prevede un ebitda in crescita del 6-8% nel 2021. "Come al solito andremo a valutare per un upside della guidance con la semestrale". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Abbiamodelsoprattutto per quanto riguarda le attività nell'idrico, nel commerciale e trading e nella generazione. Certamente possiamo pensare di stare nelladell'obiettivo dicontenuta nelper il" e che prevede unin crescita del 6-8% nel. "Come al solito andremo a valutare per un upside dellacon la semestrale". Ad affermarlo è l'ad di, Giuseppenel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre.

Advertising

TV7Benevento : Acea: Gola, 'performato meglio del previsto, in fascia alta guidance ebitda per 2021'... - TV7Benevento : Acea: Gola, 'realizzato hub vaccinale, sarà a disposizione regione Lazio... - TV7Benevento : Acea: Gola, in 2020 scendono perdite idriche a Roma, da 43,2% a 29,5%... - zazoomblog : Acea: Gola ‘risultati trimestre in linea con nostri piani di sviluppo e target’ - #Acea: #‘risultati #trimestre… - TV7Benevento : Acea: Gola, 'risultati trimestre in linea con nostri piani di sviluppo e target'... -