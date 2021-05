Xbox per Android e iOS: statistiche di gioco e altre novità (Di martedì 11 maggio 2021) L’app Xbox per Android e iOS si è da poco aggiornata introducendo le statistiche di gioco e altre novità. Cosa c’è di nuovo? Rimani connesso con una nuova notifica push che ti permette di sapere quando i tuoi amici preferiti sono online. Nella visualizzazione degli Obiettivi di un gioco è stata aggiunta una pagina dedicata alle statistiche. In questa pagina è anche possibile visualizzare il tempo giocato e altre informazioni. Prestazioni migliorate e maggiore affidabilità durante il caricamento delle chat e l’invio di messaggi. Download La nuova versione dell’app Xbox per Android e iOS è disponibile al download rispettivamente su Play Store e App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 11 maggio 2021) L’apppere iOS si è da poco aggiornata introducendo ledi. Cosa c’è di nuovo? Rimani connesso con una nuova notifica push che ti permette di sapere quando i tuoi amici preferiti sono online. Nella visualizzazione degli Obiettivi di unè stata aggiunta una pagina dedicata alle. In questa pagina è anche possibile visualizzare il tempo giocato einformazioni. Prestazioni migliorate e maggiore affidabilità durante il caricamento delle chat e l’invio di messaggi. Download La nuova versione dell’apppere iOS è disponibile al download rispettivamente su Play Store e App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo ...

Advertising

XboxItalia : Sempre pronto all'azione. Da dove si comincia? #Controller in edizione speciale #DaystrikeCamo ??… - Ziiiiroh : @Gvbbo_x Speravo che con la series x e la series s un pò di gente tornasse su xbox ... mi toccherà prendermi la ps5 all digital per pro club - Animamigrante : @MaxLap7 Per gli abbonamenti? Haivoja. Pago ILIAD, il GamePass per l'XBox e una volta all'anno Disney+. Qua si bruc… - NewsProclub : RT @FinaLiz3R9: ??CERCO PER PROVINO/TORNEO STASERA ??ID: FinaLiz3R9 ??XBOX ??ATT @pctransfermarkt @HouseOfProClub @ILOVEPROCLUB1 @NewsProclu… - ILOVEPROCLUB1 : RT @FinaLiz3R9: ??CERCO PER PROVINO/TORNEO STASERA ??ID: FinaLiz3R9 ??XBOX ??ATT @pctransfermarkt @HouseOfProClub @ILOVEPROCLUB1 @NewsProclu… -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox per 8Bitdo Arcade Stick è in super offerta su Amazon ... Xbox e Nintendo, ve le elenchiamo: - Ricariche per PlayStation Store - Abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now - Ricariche per Marketplace Xbox - Abbonamenti Game Pass, Game Pass Ultimate e ...

Fatal Frame è tornato...sotto forma di slot machine in Giappone ...anni dalla sua prima uscita su PlayStation 2 e Xbox. Nonostante la serie sia in pausa dal 2015, il titolo che ha dato inizio a tutto tornerà inaspettatamente dai fan: sotto forma di slot machine per ...

I migliori 30 Xbox One S All Digital per te 2021 Ufficio Spettacoli.it Assassin’s Creed Valhalla, il DLC L’Ira dei Druidi si mostra in un trailer Ubisoft ha pubblicato questo pomeriggio il trailer della prima grande espansione di Assassin’s Creed Valhalla, intitolata L’Ira dei Druidi. In uscita questa settimana, il DLC porterà i giocatori in Ir ...

SnowRunner – Data di uscita della Stagione 4 ‘New Frontiers’ SnowRunner, l’esperienza di guida fuoristrada definitiva di Sabre Interactive e Focus Home Interactive, si espande ancora una volta con la Stagione 4: New Frontiers. Disponibile per tutti i possessori ...

...e Nintendo, ve le elenchiamo: - RicarichePlayStation Store - Abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now - RicaricheMarketplace- Abbonamenti Game Pass, Game Pass Ultimate e ......anni dalla sua prima uscita su PlayStation 2 e. Nonostante la serie sia in pausa dal 2015, il titolo che ha dato inizio a tutto tornerà inaspettatamente dai fan: sotto forma di slot machine...Ubisoft ha pubblicato questo pomeriggio il trailer della prima grande espansione di Assassin’s Creed Valhalla, intitolata L’Ira dei Druidi. In uscita questa settimana, il DLC porterà i giocatori in Ir ...SnowRunner, l’esperienza di guida fuoristrada definitiva di Sabre Interactive e Focus Home Interactive, si espande ancora una volta con la Stagione 4: New Frontiers. Disponibile per tutti i possessori ...