Vittoria figlia di Emanuele Filiberto sarà la prima donna a guidare i Savoia, ma è scontro in famiglia (Di martedì 11 maggio 2021) La monarchia negli anni è diventata un ricordo sempre più lontano nell'immaginario degli italiani, eppure il New York Times ha dato spazio al tema della discendenza della famiglia reale italiana e allo scontro in atto nella famiglia Savoia. Il principe Aimone di Savoia Aosta, figlio di Amedeo e cugino di Vittorio Emanuele, ha ritenuto illegittima l'abrogazione della legge medievale che escludeva dalla successione nella linea reale le donne. Questa modifica permette alla figlia del principe Emanuele Filiberto, Vittoria, di essere la prima donna in mille anni ad essere investita del potere in futuro di guidare la famiglia Savoia.

