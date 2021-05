Violenta una 20enne e tenta di stuprarne altre tre, il predatore sessuale: “Cercavo nuovi amici” (Di martedì 11 maggio 2021) Un 36enne è in attesa della sentenza con quattro gravi accuse di stupro e molestie sessuali nei confronti di quattro ragazze di età inferiore ai 25 anni. Rischia una pena molto severa Nell’arco di poco più di un mese ha preso di mira quattro giovani donne, Violentandone una aggredendone sessualmente tre. I fatti sono L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 11 maggio 2021) Un 36enne è in attesa della sentenza con quattro gravi accuse di stupro e molestie sessuali nei confronti di quattro ragazze di età inferiore ai 25 anni. Rischia una pena molto severa Nell’arco di poco più di un mese ha preso di mira quattro giovani donne,ndone una aggredendone sessualmente tre. I fatti sono L'articolo NewNotizie.it.

