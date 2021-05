Sparatoria in una scuola: uccisi diversi studenti e un insegnante. Un uomo ancora nell’edificio (Di martedì 11 maggio 2021) È notizia degli ultimi minuti, una terribile Sparatoria in una scuola che arriva dalla Russia. Alcuni studenti e un insegnante sarebbero rimasti uccisi in una Sparatoria in una scuola di Kazan, la capitale della repubblica russa del Tatarstan. Le forze dell’ordine sono al lavoro in questo momento e stanno provvedendo a evacuare tutto l’istituto. Sparatoria in scuola: il bilancio di morti e feriti Una scuola di Kazan, città della Russia centrale, sarebbe stata teatro di una terribile Sparatoria. I soccorso locali, citati dall’agenzia Novosti, parlano di 11 morti e 4 persone ferite e ricoverate in ospedale. Le notizie al momento sono ancora frammentarie e differiscono nel ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021) È notizia degli ultimi minuti, una terribilein unache arriva dalla Russia. Alcunie unsarebbero rimastiin unain unadi Kazan, la capitale della repubblica russa del Tatarstan. Le forze dell’ordine sono al lavoro in questo momento e stanno provvedendo a evacuare tutto l’istituto.in: il bilancio di morti e feriti Unadi Kazan, città della Russia centrale, sarebbe stata teatro di una terribile. I soccorso locali, citati dall’agenzia Novosti, parlano di 11 morti e 4 persone ferite e ricoverate in ospedale. Le notizie al momento sonoframmentarie e differiscono nel ...

Advertising

SkyTG24 : Usa, sparatoria in Colorado a una festa di compleanno: 7 morti - rtl1025 : ?? Sono 9 - otto studenti e un insegnante - le vittime di una sparatoria in una scuola di Kazan, nella repubblica ru… - HuffPostItalia : Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: morti sei bambini e un insegnante - makstadi : RT @ilpost: C’è stata una sparatoria in una scuola di Kazan, in Russia - Michel98066841 : Russia, sparatoria in una scuola: morti e feriti -