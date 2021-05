Sampdoria, Ranieri: «Spezia? È un derby e quindi un po’ di pepe ci deve stare» (Di martedì 11 maggio 2021) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia – VIDEO Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI Ranieri Spezia – «Fortunatamente dopo la partita di sabato si rigioca. Abbiamo spirito di rivalsa nei confronti dello Spezia, che ci ha battuto all’andata. Vogliamo fare una grande partita e voglio una grande prestazione dai miei giocatori. Dovremo essere bravi a pressarli e a non farli ragionare. Questo è un derby e quindi un po’ di pepe ci deve ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Claudio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo– VIDEO Claudio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI– «Fortunatamente dopo la partita di sabato si rigioca. Abbiamo spirito di rivalsa nei confronti dello, che ci ha battuto all’andata. Vogliamo fare una grande partita e voglio una grande prestazione dai miei giocatori. Dovremo essere bravi a pressarli e a non farli ragionare. Questo è unun po’ dici...

