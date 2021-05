Qui Napoli a voi Roma: linea alla Capitale per i candidati sindaci (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’attesa (non) è finita. Sandro Piccinini ancora non potrebbe iniziare la sua telecronaca. I candidati del centrodestra e del centrosinistra a Napoli non sono ancora scesi in campo in vista delle prossime elezioni comunali. Per entrambe le formazioni, la linea è passata a Roma. Catello Maresca e Gaetano Manfredi sono le due nomination scaturite in un modo o nell’altro, in maniera più o meno unitaria nel capoluogo partenopeo. Ma, detto questo, da Napoli è tutto. Il passaggio decisivo per entrambe le candidature si dovrà svolgere nella Capitale. Nel centrodestra, si aspetta che si riunisca il tavolo con Meloni, Salvini e Tajani (viste le condizioni fisiche di Berlusconi). La leader di Fratelli d’Italia pretende uno dei suoi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– L’attesa (non) è finita. Sandro Piccinini ancora non potrebbe iniziare la sua telecronaca. Idel centrodestra e del centrosinistra anon sono ancora scesi in campo in vista delle prossime elezioni comunali. Per entrambe le formazioni, laè passata a. Catello Maresca e Gaetano Manfredi sono le due nomination scaturite in un modo o nell’altro, in maniera più o meno unitaria nel capoluogo partenopeo. Ma, detto questo, daè tutto. Il passaggio decisivo per entrambe le candidature si dovrà svolgere nella. Nel centrodestra, si aspetta che si riunisca il tavolo con Meloni, Salvini e Tajani (viste le condizioni fisiche di Berlusconi). La leader di Fratelli d’Italia pretende uno dei suoi ...

Advertising

JuventusTV : Siamo ???????? con il pre-gara di #JuveNapoli! Viviamolo insieme, qui ? - anteprima24 : ** Qui ##Napoli a voi #Roma: linea alla #Capitale per i candidati sindaci ** - FiorentinaUno : QUI NAPOLI, Due giocatori a rischio squalifica in vista del match contro la Fiorentina - - LoveSud2 : RT @Paroladeltifoso: Udinese, splendide parole di Musso per la sfida con il Napoli: “Onorato di essere qui, sul futuro…” - olympiagiannini : RT @Animalistiitaly: La vita di #Rocky per qualcuno non aveva valore. Era un #cane, solo un cane! Per noi è una #vita ingiustamente spezza… -