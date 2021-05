Papetura ed il suo magico mondo fatto di carta è ora disponibile su PC

(Di martedì 11 maggio 2021) Lo sviluppatore indie Petums ha annunciato l'uscita di: lo studio di sviluppo ha costruito questa avventura punta e clicca mozzafiato interamente con la, e la pagina di Steam ci consente di ottenere qualche dettaglio in più su questo gioco.segue "una creatura disolitaria" di nome Pape. Il nostro protagonista è intrappolato in una "prigione fiorita", ma un giorno scappa per trovare un "essere" di nome Tura. Mentre Pape e Tura viaggiano attraverso ildi, incontreranno creature malvagie che vogliono solo radere al suolo il. I giocatori dovranno risolvere una serie di enigmi per progredire nella storia.non presenta dialoghi, quindi i giocatori dovranno seguire le animazioni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Papetura suo

Stay Nerd

...sulla complessità del gameplay ma bisogna ammettere che le premesse artistico/creative di... Xbox Series X/S, Xbox One) È ambientato in un universo indubbiamente legato a Robin Hood e al......sulla complessità del gameplay ma bisogna ammettere che le premesse artistico/creative di... Xbox Series X/S, Xbox One) È ambientato in un universo indubbiamente legato a Robin Hood e al...Lo sviluppatore indie Petums ha annunciato l'uscita di Papetura: lo studio di sviluppo ha costruito questa avventura punta e clicca mozzafiato interamente con la carta, e la pagina di Steam ci consent ...L’apertura di un nuovo Mi Store Italia alle porte di Roma Xiaomi riprende l’espansione nel mercato italiano per essere sempre più vicina ai propri Mi Fan, e venerdì 28 maggio il nuovo Mi Store aprirà ...