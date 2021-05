Non ci sarà più un altro Russell Westbrook (Di martedì 11 maggio 2021) Era difficile immaginare una partita più alla Russell Westbrook rispetto a quella che ha giocato stanotte contro gli Atlanta Hawks. Nella serata che avrebbe dovuto consegnarlo ai libri di storia, ha sbagliato la tripla disperata che avrebbe permesso ai suoi Washington Wizards – alla prima partita senza Bradley Beal – di battere i padroni di casa al termine di una partita in cui, come sempre, ha lasciato in campo ogni singola goccia di energia che aveva in corpo. La pratica della tripla doppia numero 182 della sua carriera era stata già archiviata nel terzo quarto, quando su un tiro sbagliato da Danilo Gallinari il compagno di squadra Davis Bertans ha avuto la premura di spostarsi in tempo, permettendo a Russ di afferrare il decimo rimbalzo della sua partita. Quello che gli mancava per portare in doppia cifra anche l’ultima delle principali tre voci ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 11 maggio 2021) Era difficile immaginare una partita più allarispetto a quella che ha giocato stanotte contro gli Atlanta Hawks. Nella serata che avrebbe dovuto consegnarlo ai libri di storia, ha sbagliato la tripla disperata che avrebbe permesso ai suoi Washington Wizards – alla prima partita senza Bradley Beal – di battere i padroni di casa al termine di una partita in cui, come sempre, ha lasciato in campo ogni singola goccia di energia che aveva in corpo. La pratica della tripla doppia numero 182 della sua carriera era stata già archiviata nel terzo quarto, quando su un tiro sbagliato da Danilo Gallinari il compagno di squadra Davis Bertans ha avuto la premura di spostarsi in tempo, permettendo a Russ di afferrare il decimo rimbalzo della sua partita. Quello che gli mancava per portare in doppia cifra anche l’ultima delle principali tre voci ...

Ultime Notizie dalla rete : Non sarà Milan, continua la corsa Champions. Pioli: 'Contro il Torino non ci sarà Ibrahimovic' C'è la vittoria sulla Juve da archiviare. Il Milan deve pensare alla partita contro il Torino . Non ci sarà Ibrahimovic: 'Leggera distorsione per Zlatan', ha fatto sapere Stefano Pioli . Juventus. 'Una delle nostre qualità è l'equilibrio. Abbiamo gioito domenica sera, ma da ieri mattina stiamo ...

Milan, Pioli: 'Ibrahimovic indisponibile con Torino e Cagliari' MILANO - " Zlatan ha subito una lieve distorsione al ginocchio. Sicuramente non sarà disponibile domani e domenica. Vediamo gli sviluppi e la situazione la settimana prossima" . Lo ha dichiarato il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della ...

Inter-Roma, Conte non sarà in conferenza stampa: il motivo Corriere dello Sport.it