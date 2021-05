(Di martedì 11 maggio 2021)Day11. Torna puntuale anchel’appuntamento con l’estrazione giornaliera del concorsoDay., martedì 11, in diretta su Il Corriere della Città, la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare idell’estrazione delDay di martedì 11è sufficiente collegarsi alle ore 19.00 disu questa pagina per conoscere i cinquein tempo reale. Il regolamento del gioco permette di effettuare giocate per più giorni consecutivi, selezionando la quantità di abbonamenti prima di ...

Advertising

CorriereCitta : Million Day oggi 11 maggio 2021: ecco i numeri vincenti estratti stasera - QuiNewsLivorno : Gioca la combinazione e vince un milione di euro - TirrenoLivorno : Parla il titolare della tabaccheria - TirrenoLivorno : Vittoria senza precedenti in via del Lavoro al 'Million day'. Il titolare Mario Toncelli: 'Champagne? Anche no...' - CorriereUmbria : Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 10 maggio #millionday #million #lottomatica #fortuna… -

Ultime Notizie dalla rete : Million Day

MillionDay L'estrazione11 maggio 2021 mette in palio il 169º milione di euro. I numeri vincenti della lotteria di Lottomatica anche questa sera potrebbero rivelarsi decisivi per qualcuno dei fortunati ...LIVORNO - La giocata fortunata alè avvenuta alla tabaccheria Toncelli di via del Lavoro. La dea bendata ha baciato una persona che ha azzeccato la combinazione di 5 numeri (su 55 totali). Per il fortunatio cittadino la ...Come tutti i giorni occorre la cinquina per vincere un milione di euro . E anche nella giornata di oggi, martedì 11 maggio , è ...Block.one, the software company behind the EOSIO open-source software, announced today the launch of a newly formed subsidiary, Bullish Global. Operating as an independent entity under the Block.one p ...