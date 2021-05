Mezzi di trasporto, sindacati proclamano sciopero di 4 ore il 12 maggio in tutta Italia (Di martedì 11 maggio 2021) Ribattezzato come il mese delle riaperture, maggio sarà anche il mese della ripresa degli scioperi dei Mezzi di trasporto. Si comincia domani con lo stop nazionale di 4 ore indetto dalle associazioni Usb (Asstra, Anav e Agens) che potrebbe causare interruzioni e disagi alla circolazione di bus, metro e treni in tutta Italia. Sulle ragioni dello sciopero, in una nota il sindacato spiega: "La piattaforma di USB Lavoro Privato vuole rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina e la qualità del lavoro; rendere possibile un servizio pubblico sicuro e dignitoso che risponda in modo efficiente alle esigenze reali dei territori in un contesto di lavoro sano e rispettoso degli operatori del settore. Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 maggio 2021) Ribattezzato come il mese delle riaperture,sarà anche il mese della ripresa degli scioperi deidi. Si comincia domani con lo stop nazionale di 4 ore indetto dalle associazioni Usb (Asstra, Anav e Agens) che potrebbe causare interruzioni e disagi alla circolazione di bus, metro e treni in. Sulle ragioni dello, in una nota il sindacato spiega: "La piattaforma di USB Lavoro Privato vuole rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina e la qualità del lavoro; rendere possibile un servizio pubblico sicuro e dignitoso che risponda in modo efficiente alle esigenze reali dei territori in un contesto di lavoro sano e rispettoso degli operatori del settore.

