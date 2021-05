“Ma è lei?”, la comica ironizza sul look di Monica Bellucci: paragoni assurdi (Di martedì 11 maggio 2021) L’attrice italo-francese è rimasta vittima di catcalling sul suo stile di presentazione ad un importante evento: chi è la comica “colpevole”? Questa sera si terrà un importante avvenimento che manterrà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 11 maggio 2021) L’attrice italo-francese è rimasta vittima di catcalling sul suo stile di presentazione ad un importante evento: chi è la“colpevole”? Questa sera si terrà un importante avvenimento che manterrà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

allegrimarco9 : RT @AlbiIndecente: Valentina Persia, comica fallita anni '90, crede che Isolde Kostner, campionessa olimpica di sci, sia invidiosa di lei.… - AlbiIndecente : Valentina Persia, comica fallita anni '90, crede che Isolde Kostner, campionessa olimpica di sci, sia invidiosa di… - SoProudOfRK : 'Perché mi guardi così?' 'Come?' 'Con amore..' 'Come altro potrei guardarti?' Le fa una sorpresa e va a casa da le… - zingarella_a : @Pilloz30 @mb9939 @DanielaG3000 @MayAmidala @OnceUponATeddy Non vedo l’ora... lei è diventata la mia comica preferita in effetti - convivioblog : @tomasomontanari Non mi resta che ridere. Lei che del livore fa pratica costante e che se ne lamenta per sé è cosa comica. -