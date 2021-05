Lotito 'con la Salernitana mantenuto impegno assunto' (Di martedì 11 maggio 2021) "Contento? Certo, ho mantenuto l'impegno che avevo assunto". Così Claudio Lotito, patron della Salernitana e della Lazio, ha commentato la promozione del club campano in Serie A, all'ingresso dell'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) "Contento? Certo, hol'che avevo". Così Claudio, patron dellae della Lazio, ha commentato la promozione del club campano in Serie A, all'ingresso dell'...

Advertising

fanpage : Con la promozione della #Salernitana in Serie A, il presidente Lotito sarà costretto a cedere una delle due società… - capuanogio : La #Salernitana oggi potrebbe essere promossa in #SerieA. Quando accadrà, #Lotito avrà 30 giorni per cederla perché… - ZebraDaTastiera : RT @laziocrazia: Il presidente della Lazio Claudio Lotito che si congratula immediatamente con il presidente della #Salernitana dopo la pro… - Hypnos08548739 : @danimagli Lotito è bravissimo quando deve risollevare una squadra e deve dargli stabilità (lo ha fatto sia con la… - ansa_lazio : Lotito 'con la Salernitana mantenuto impegno assunto' -