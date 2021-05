Libia, in arrivo 70mila migranti Scafisti e terroristi di nuovo attivi (Di martedì 11 maggio 2021) Il governo deve fare i conti con una nuova emergenza. A quella per il Coronavirus in Italia si è aggiunta la questione migranti. Un report fornito dall'intelligence ha messo tutti in allarme, i numeri fanno paura, lo scenario - si legge sul Corriere della Sera - non è per niente rassicurante: attualmente in Libia ci sarebbero almeno 900 mila m Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 11 maggio 2021) Il governo deve fare i conti con una nuova emergenza. A quella per il Coronavirus in Italia si è aggiunta la questione. Un report fornito dall'intelligence ha messo tutti in allarme, i numeri fanno paura, lo scenario - si legge sul Corriere della Sera - non è per niente rassicurante: attualmente inci sarebbero almeno 900 mila m Segui su affaritaliani.it

