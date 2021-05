Il turismo enogastronomico italiano è una certezza (Di martedì 11 maggio 2021) I turisti enogastronomici sono sempre di più, scoprono l’entroterra partendo dal mare (loro destinazione preferita) e appaiono sempre più consapevoli, attivi, esigenti, innovativi e attenti ai temi della sicurezza e della sostenibilità. La “maturità” acquisita pone i viaggiatori del gusto al centro di uno scenario di sviluppo più equilibrato dei territori e ne fa le “sentinelle” di un turismo virtuoso, che contribuisce alla tutela delle risorse locali e del paesaggio, che destagionalizza e crea nuovi equilibri tra urbano e rurale. È stata presentata questa mattina in anteprima per stakeholder e stampa presso il Senato della Repubblica la quarta edizione del Rapporto Sul turismo enogastronomico italiano 2021, curato da Roberta Garibaldi. Sono intervenuti il Ministro del turismo Massimo Garavaglia, il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 maggio 2021) I turisti enogastronomici sono sempre di più, scoprono l’entroterra partendo dal mare (loro destinazione preferita) e appaiono sempre più consapevoli, attivi, esigenti, innovativi e attenti ai temi della sicurezza e della sostenibilità. La “maturità” acquisita pone i viaggiatori del gusto al centro di uno scenario di sviluppo più equilibrato dei territori e ne fa le “sentinelle” di unvirtuoso, che contribuisce alla tutela delle risorse locali e del paesaggio, che destagionalizza e crea nuovi equilibri tra urbano e rurale. È stata presentata questa mattina in anteprima per stakeholder e stampa presso il Senato della Repubblica la quarta edizione del Rapporto Sul2021, curato da Roberta Garibaldi. Sono intervenuti il Ministro delMassimo Garavaglia, il ...

Advertising

WonderfulSicily : RT @bitmilano: La #foodexperience è sempre più importante nella scelta della meta delle vacanze. Ecco qualche dato dal #BitTalk 'Rapporto s… - npl_open : RT @sole24ore: Così la via slow del turismo enogastronomico cattura nuovi appassionati - gessygi1 : RT @sole24ore: Così la via slow del turismo enogastronomico cattura nuovi appassionati - IreneDA87 : RT @sole24ore: Così la via slow del turismo enogastronomico cattura nuovi appassionati - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: Così la via slow del turismo enogastronomico cattura nuovi appassionati -