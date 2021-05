Ferragamo | ricavi in aumento a 245 milioni di euro nel primo trimestre

Advertising

InvestingItalia : Ferragamo, ricavi trim 1 crescono del 13% - - tvbusiness24 : #Ferragamo, arriva la trimestrale: +10,3% di ricavi. I conti del primo trimestre 2021 sono positivi?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragamo ricavi

Finanza.com

Il gruppo Salvatoreha realizzatoconsolidati pari a 245 milioni di euro nel primo trimestre del 2021, in aumento del 10,3% a tassi di cambio correnti (+13% a cambi costanti) rispetto ai 222 milioni di ...Salvatoreha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2021, periodo chiuso conper 244,65 milioni di euro, in aumento del 10,3% rispetto ai 221,73 milioni ottenuti nei primi ...(Teleborsa) - Il gruppo Salvatore Ferragamo ha realizzato ricavi consolidati pari a 245 milioni di euro nel primo trimestre del 2021, in aumento del 10,3% a tassi di cambio correnti (+13% a ...I ricavi di Salvatore Ferragamo a tassi di cambio costanti sono aumentati del 13% nel primo trimestre, grazie ad una crescita sostenuta in Asia e negli Usa, secondo quanto reso noto dal brand del luss ...