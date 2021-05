Advertising

anteprima24 : ** Covid, #Serrande abbassate al Centro Campania contro le chiusure nel #Weekend ** - tgvenetonews : Anche in #Veneto la protesta dei centri commerciali, serrande abbassate per chiedere l'apertura nel fine settimana… - SkyTG24 : Il centrodestra chiede lo stop al coprifuoco alle 22, serrande alzate nei centri commerciali anche nel fine settima… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid serrande

anteprima24.it

Riaprire ciò che ancora è chiuso, stop coprifuoco alle 22,alzate nei centri commerciali anche nel fine settimana, via libera alle cerimonie, impianti sportivi attivi a partire dagli stadi. Sono solo alcune delle richieste del centrodestra di governo ...Il tasso di positivitù cala al 2,4%, diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva ( - 102) e quelli nei reparti ordinari ( - 490). Il centrodestra chiede lo stop al coprifuoco alle 22,alzate nei centri commerciali anche nel fine settimana, via libera alle cerimonie, impianti sportivi attivi. Il presidente della Repubblica: 'Serve prudenza, ma anche coraggio di agire'. In ...Alle ore 11 di oggi le serrande dei negozi si sono abbassate per 15 minuti, anche i bar che non sono dotati di saracinesche hanno spento le luci e si sono uniti alla protesta pacifica contro le chiusu ...Attesa per il nuovo bollettino sul coronavirus. Con una mozione congiunta, Lega e Fi chiedono lo stop al coprifuoco alle 22, serrande alzate nei centri commerciali anche nel fine settimana, via libera ...