Concorso per 2.800 assunzioni al Sud: date e sedi d’esame (Di martedì 11 maggio 2021) Il ministero della Funzione Pubblica ha comunicato le date dell’unica prova scritta digitale del Concorso per 2.800 assunzioni al Sud che si svolgerà dal 9 all’11 giugno. Si tratta della prima sperimentazione selezioni fast track senza carta e penna nella Pubblica amministrazione, che si concluderà nell’arco di 100 giorni, dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale alle graduatorie finali per le assunzioni previste entro agosto 2021. Concorso per 2.800 assunzioni al Sud, date e sedi L’unica prova scritta digitale per 8.582 candidati (selezionati tra gli 81.150 che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse) si svolgerà dal 9 all’11 giugno in due sessioni giornaliere nelle cinque ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) Il ministero della Funzione Pubblica ha comunicato ledell’unica prova scritta digitale delper 2.800al Sud che si svolgerà dal 9 all’11 giugno. Si tratta della prima sperimentazione selezioni fast track senza carta e penna nella Pubblica amministrazione, che si concluderà nell’arco di 100 giorni, dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale alle graduatorie finali per lepreviste entro agosto 2021.per 2.800al Sud,L’unica prova scritta digitale per 8.582 candidati (selezionati tra gli 81.150 che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse) si svolgerà dal 9 all’11 giugno in due sessioni giornaliere nelle cinque ...

marattin : @Bonny_VIII @Corriere @renatobrunetta Che nella PA si entri solo per concorso lo dice la Costituzione (o è “la più… - toscananotizie : Sei un creativo? Ultimi giorni per partecipare al concorso grafico per i nuovi gadget di @Giovanisì… - Luca0434 : RT @Lorena83529572: Concorso per i giovani dicevano.... Età media 42 anni. E i giovani? I giovani ovviamente non hanno tutti questi titoli… - aridatececonte : @marianna_eg Il problema è che Cassese parla del Concorso Ripam Campania, che palesemente non conosce. Iniziato ben… - StarBuild_Italy : Menfi, un parco pubblico attrezzato per lo sport - concorso di idee -