Come far somigliare davvero il calcio a FIFA

Due anni fa Andrea Agnelli ha annunciato che i veri competitor del calcio, a livello di mercato, non sono gli altri sport ma videogiochi Come Call of Duty, Fortnite o League of Legends. Ed è sembrato voler fare la guerra ai videogiochi stessi, modificando strutturalmente il calcio per renderlo teoricamente più appetibile. «Creare una competizione che simuli ciò che fanno sulle piattaforme digitali, Come FIFA», ha detto Agnelli a La Repubblica, ma un imprenditore non si lascia andare a un ragionamento così astratto. Quindi è interessante chiedersi in che modo, secondo Agnelli, il calcio avrebbe potuto simulare l'esperienza di FIFA. Cosa intendeva di preciso? Vista l'influenza reciproca e il modo in cui negli ultimi anni i due livelli – quello della realtà-virtuale ...

