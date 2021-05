Calenda ha trovato il suo mediatore con le periferie: Er Faina (Di martedì 11 maggio 2021) “Ora qualche cosa dalla chat… ragazzi mi raccomando: educati e con domande importanti, non forza Roma, forza Lazio”. “Damiá io mi so’ fatto 150 tavoli di crisi, cioè di bestemmie ne ho sentite finché vuoi, non mi stravolgo mica”. Ma quale La 7, altro che Chicco Mentana. Per la scalata alla periferia romana Carlo Calenda ha trovato l’uomo giusto. Per trenta minuti ieri sera si è sottoposto alle domande del Tg Faina. Niente digitale terreste. Webcam e informale simpatia sulla piattaforma dei gamer (e di Amazon) Twitch. Conduce Er Faina, al secolo Damiano Coccia. Sboccato, spesso volgare, lo youtuber di Ponte di Nona (periferia extra Gra della Capitale) è recentemente assurto all’onore delle cronache per lo scontro social con Aurora Ramazzotti. Tema improcranistabile: il catcalling. L’argomentazione del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) “Ora qualche cosa dalla chat… ragazzi mi raccomando: educati e con domande importanti, non forza Roma, forza Lazio”. “Damiá io mi so’ fatto 150 tavoli di crisi, cioè di bestemmie ne ho sentite finché vuoi, non mi stravolgo mica”. Ma quale La 7, altro che Chicco Mentana. Per la scalata alla periferia romana Carlohal’uomo giusto. Per trenta minuti ieri sera si è sottoposto alle domande del Tg. Niente digitale terreste. Webcam e informale simpatia sulla piattaforma dei gamer (e di Amazon) Twitch. Conduce Er, al secolo Damiano Coccia. Sboccato, spesso volgare, lo youtuber di Ponte di Nona (periferia extra Gra della Capitale) è recentemente assurto all’onore delle cronache per lo scontro social con Aurora Ramazzotti. Tema improcranistabile: il catcalling. L’argomentazione del ...

