Cairo dopo la riunione tra i 20 club di A: “E’ sempre un bene parlarsi. Juve? Non ho visto passi indietro” (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato così ai media dopo l’incontro informale tra i club: “E’ stato un incontro positivo, si sono chiarite delle posizioni. È sempre un bene parlarsi, una cosa positiva”.C’è stato un chiarimento con Andrea Agnelli? “Non parliamo di cose personali, è stata una cosa generale, non c’erano degli imputati. E’ stato un modo per riaprire il dialogo a livello di Lega. Anche perché il tema vero è il calcio del futuro e come sviluppare le riforme. Sulla Super Lega starà alla Figc e alla Uefa prendere decisioni su quelle squadre”.La Juve ha fatto un passo indietro? “A livello pubblico non ho visto passi indietro e quella di oggi non era la sede per farlo, le sedi sono ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidente del Torino, Urbano, ha parlato così ai medial’incontro informale tra i: “E’ stato un incontro positivo, si sono chiarite delle posizioni. Èun, una cosa positiva”.C’è stato un chiarimento con Andrea Agnelli? “Non parliamo di cose personali, è stata una cosa generale, non c’erano degli imputati. E’ stato un modo per riaprire il dialogo a livello di Lega. Anche perché il tema vero è il calcio del futuro e come sviluppare le riforme. Sulla Super Lega starà alla Figc e alla Uefa prendere decisioni su quelle squadre”.Laha fatto un passo? “A livello pubblico non hoe quella di oggi non era la sede per farlo, le sedi sono ...

Advertising

MicheleMagistr3 : @petro_francesco @GiuseppeDentice @GiuseppeDentice le rispondo ugualmente per rendere più comprensibile il mio inte… - roronacci : #Calcio, Finale. Ancora conferme per Buttu dopo la partita con l'Albenga: 'Felice della personalità dei giovani. A… - SvSport1 : Calcio, Finale. Ancora conferme per Buttu dopo la partita con l'Albenga: 'Felice della personalità dei giovani. A C… - BBilanShit : @fcin1908it Interessante come, finita la pandemia, con la Cina che sta ripartendo economicamente parlando, dopo che… - andrea_cairo : @PoliticaPerEwok @fededambri @IlGrilloparl @PoliticaPerJedi Quella dopo quella di tua sorella e quella prima di quella di tua madre -