Bob Marley, 40 anni dopo la morte: cinque cose che non sai dell'icona reggae (Di martedì 11 maggio 2021) L'11 maggio del 1981 moriva Bob Marley, leggenda della musica internazionale: ecco cinque cose della sua vita che forse non sapete. Nato in Giamaica il 6 febbraio del 1945, Bob Marley è stato cresciuto solo dalla madre e sin da bambino aveva capito che il suo futuro sarebbe stato distante da quella terra a cui era fortemente legato. Un'intuizione che lo ha portato ad una carriera di grande successo e che lo ha consacrato come re indiscusso della musica Raggae. Il cantante africano ebbe un'influenza seminale nel mondo della musica e nella cultura popolare di tutto il mondo occidentale e ancora oggi la sua musica è amata in ogni angolo del pianeta. E' noto come l'artista sia morto ancora giovanissimo, visto che è deceduto a causa di un melanoma nel 1981 a soli 36 anni.

