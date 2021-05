Astra Day a Caserta: la carica degli under30. “Vacciniamoci per riabbracciarci” (VIDEO) (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Anche all’Astra Day di Caserta, come quello del tre maggio scorso a Marcianise, sono gli under30 a fare la parte del leone. Tra gli oltre settemila prenotati, l’età media è di 29 anni. Tantissimi i giovani provenienti da tutto il Casertano, che dall’alba di oggi sono venuti a vaccinarsi all’hub della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi; si tratta però di un afflusso molto ordinato, visto che tutti stanno rispettando l’orario di prenotazione, per cui non si sono verificate file né disagi all’esterno della caserma, mentre all’interno chi deve fare il vaccino attende sotto una tenda qualche minuto per poi entrare nella struttura dove medici e infemieri somministrano le dosi. Il tutto dura poco più di una mezzora. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche all’Day di, come quello del tre maggio scorso a Marcianise, sono glia fare la parte del leone. Tra gli oltre settemila prenotati, l’età media è di 29 anni. Tantissimi i giovani provenienti da tutto ilno, che dall’alba di oggi sono venuti a vaccinarsi all’hub della caserma Ferrari Orsi di, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi; si tratta però di un afflusso molto ordinato, visto che tutti stanno rispettando l’orario di prenotazione, per cui non si sono verificate file né disagi all’esterno della caserma, mentre all’interno chi deve fare il vaccino attende sotto una tenda qualche minuto per poi entrare nella struttura dove medici e infemieri somministrano le dosi. Il tutto dura poco più di una mezzora. ...

