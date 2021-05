Alzano, nel murale di Pippo Russo rivive il paese di una volta (Di martedì 11 maggio 2021) Alzano Lombardo (Bergamo) - Manca solo qualche piccolo ritocco e il murales di via Seriola firmato da Giuseppe Russo detto "Pippo" potrà dirsi definitivamente terminato. L'opera, nata da un'idea di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021)Lombardo (Bergamo) - Manca solo qualche piccolo ritocco e ils di via Seriola firmato da Giuseppedetto "" potrà dirsi definitivamente terminato. L'opera, nata da un'idea di ...

Advertising

Giorno_Bergamo : Alzano, nel murale di Pippo Russo rivive il paese di una volta - iota_09 : @PhenrirMailoki Non lo puoi capire, infatti è una cagata, e non capisco neanche perché limitino l'accesso alle aree… - strepsipteraa : Ancora a letto nella semi oscurità penso con sincera invidia a quelli che si alzano alle 6 e scrivono tipo nel diar… - elklough : Quando c’è comprensione dell’anima i sensi si alzano di grado e rinascono come discrimine (nel Dan) Yoga sutra - Larisa40765958 : @riccardomazzuo1 ????????????a me si alzano gli professoroni quelli che insegnano nel Dad e mi fanno la morale?????????????? -