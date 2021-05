Visite ai parenti anziani: come e quando si può accedere alle Rsa (Di lunedì 10 maggio 2021) Gentile redazione, vivo in Emilia Romagna e i miei genitori sono ricoverati da alcuni mesi all’interno di una casa di riposo, per questo motivo volevo chiedere informazioni circa la possibilità di effettuare Visite ai parenti anziani che si trovano in questo tipo di strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie. E’ quindi possibile avere accesso alle case di riposo? Ed, eventualmente, in che modo? Grazie, P. L. Risposta Gentile lettrice, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato proprio alcuni giorni fa, l’8 maggio 2021, una nuova Ordinanza riguardo la possibilità di permettere le Visite ai parenti anziani ricoverati nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), a familiari e visitatori in possesso del certificato verde. L’Ordinanza di Speranza sarà ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 10 maggio 2021) Gentile redazione, vivo in Emilia Romagna e i miei genitori sono ricoverati da alcuni mesi all’interno di una casa di riposo, per questo motivo volevo chiedere informazioni circa la possibilità di effettuareaiche si trovano in questo tipo di strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie. E’ quindi possibile avere accessocase di riposo? Ed, eventualmente, in che modo? Grazie, P. L. Risposta Gentile lettrice, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato proprio alcuni giorni fa, l’8 maggio 2021, una nuova Ordinanza riguardo la possibilità di permettere leairicoverati nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), a familiari e visitatori in possesso del certificato verde. L’Ordinanza di Speranza sarà ...

