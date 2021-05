Vaccino a chi si presenta, boom dell'open day: a Caserta in fila anche i 18enni (Di lunedì 10 maggio 2021) Un tempo nei fine settimana si riempivano i ; nell'epoca della vaccinazione (quasi) di massa ci si mette in fila per l'iniezione. Un modo per smaltire, soprattutto, le dosi di che stanno avendo meno ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) Un tempo nei fine settimana si riempivano i ; nell'epocaa vaccinazione (quasi) di massa ci si mette inper l'iniezione. Un modo per smaltire, soprattutto, le dosi di che stanno avendo meno ...

Advertising

borghi_claudio : @Fabiusfax Ma chissà da quanto cerco di far capire a tutti che piaccia o non piaccia la stragrande maggioranza degl… - RobertoBurioni : Se a ottobre salterà fuori una nuova variante (Dio non voglia) e servirà un nuovo vaccino chi lo svilupperà con i brevetti sospesi? Cuba? - Giorgiolaporta : Se fosse confermato che a un ragazzo di #Fano è stato fatto un #Tso in psichiatria per aver rifiutato di indossare… - nonnona23928040 : RT @BarbaraRaval: Viareggio, è morto Alfredo. Stavi bene, chi ti ha consigliato il vaccino? Per 20 anni Alfredo ha portato i croccantini a… - Absolut32791095 : RT @SilviaTeresa14: Chi ha fatto il vaccino a gennaio, ad agosto non potrà usufruire del green pass come vaccinato, a meno che non faccia l… -