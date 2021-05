“Sono così felice di dirvelo!”. Chiara Ferragni è inarrestabile: l’annuncio bomba (Di lunedì 10 maggio 2021) Chiara Ferragni è inarrestabile. Quando sembra che nient’altro possa sorprendere i suoi fan, ecco arrivare sempre una notizia clamorosa che fa esplodere tutti di gioia. E proprio qualche ora fa è stato fatto un annuncio dalla stessa imprenditrice digitale, che sta facendo il giro della rete. Una news giunta inaspettatamente, che certifica ancora di più l’importanza della donna, sempre più protagonista in tantissimi settori. Il popolo della rete non ha potuto fare altro che tributarle applausi. Prima di svelarvi di cosa si tratta, alcuni giorni fa la moglie di Fedez ha pubblicato una bellissima immagine di sua figlia Vittoria, sempre più presente sui social network. L’ha immortalata con addosso un meraviglioso abito da sera antico, apprezzato da tutti i follower. Questi ultimi si Sono però resi conto soprattutto di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021). Quando sembra che nient’altro possa sorprendere i suoi fan, ecco arrivare sempre una notizia clamorosa che fa esplodere tutti di gioia. E proprio qualche ora fa è stato fatto un annuncio dalla stessa imprenditrice digitale, che sta facendo il giro della rete. Una news giunta inaspettatamente, che certifica ancora di più l’importanza della donna, sempre più protagonista in tantissimi settori. Il popolo della rete non ha potuto fare altro che tributarle applausi. Prima di svelarvi di cosa si tratta, alcuni giorni fa la moglie di Fedez ha pubblicato una bellissima immagine di sua figlia Vittoria, sempre più presente sui social network. L’ha immortalata con addosso un meraviglioso abito da sera antico, apprezzato da tutti i follower. Questi ultimi siperò resi conto soprattutto di un ...

Advertising

CottarelliCPI : Oggi è la #festadellamamma. Il PNRR dedica solo 7 righe alla questione degli asili, senza distinguere tra asili-nid… - ZZiliani : Ci sono arbitraggi così vergognosi, tipo #Ceccarini in #JuveInter, da entrare direttamente nella leggenda (del calc… - Agenzia_Ansa : 'Desidero ringraziare tutta l'Italia per avermi sostenuto: vi abbraccio e vi bacio, credo in voi, prego per la mia… - esnyt91 : louis sono così fiera di te e prima o poi te lo dirò lo spero - metrononio : RT @bullshitsmood: volevo dimagrire a tutti i costi perché ero convinta che perdendo peso tutto potesse cambiare,pensavo che la mia vita sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono così 730 precompilato: le istruzioni. Accesso e come modificarlo Le erogazioni liberali elaborate dal Fisco invece sono 549mila, più del doppio delle 205mila ... si scopre così che circa il 20% delle imposte pagate è stato utilizzato per la sanità, il 21% per la ...

Video/ Parma Atalanta (2 - 5) gol e highlights, la Dea è da Champions! (Serie A) ... ma quando commetti degli errori contro una squadra così forte come l'Atalanta vieni punito sistematicamente. Credo si potesse fare meglio, nel primo tempo possibilità per fare gol ce ne sono state ...

Samsung Galaxy S22 Ultra mai così potente! Avrà davvero una GPU AMD? Hardware Upgrade Le erogazioni liberali elaborate dal Fisco invece549mila, più del doppio delle 205mila ... si scopreche circa il 20% delle imposte pagate è stato utilizzato per la sanità, il 21% per la ...... ma quando commetti degli errori contro una squadraforte come l'Atalanta vieni punito sistematicamente. Credo si potesse fare meglio, nel primo tempo possibilità per fare gol ce nestate ...