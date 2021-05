Sbarchi autonomi e morti, nel mare senza Ong (Di lunedì 10 maggio 2021) Quanto accaduto nelle ultime 48 ore nel Mediterraneo centrale è la rappresentazione perfetta di un mare sguarnito da un sistema di soccorso: partenze comunque numerose, arrivi autonomi concentrati su Lampedusa, intercettazioni davanti alla Libia e ancora morti. Tra domenica e lunedì in più di 3mila hanno lasciato le coste libiche e tunisine. LA PORTAVOCE OIM Safa Msehli ha dato notizia di cinque morti: la barca su cui viaggiavano si è ribaltata, i 40 superstiti sono stati soccorsi dai pescatori libici. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 maggio 2021) Quanto accaduto nelle ultime 48 ore nel Mediterraneo centrale è la rappresentazione perfetta di unsguarnito da un sistema di soccorso: partenze comunque numerose, arriviconcentrati su Lampedusa, intercettazioni davanti alla Libia e ancora. Tra domenica e lunedì in più di 3mila hanno lasciato le coste libiche e tunisine. LA PORTAVOCE OIM Safa Msehli ha dato notizia di cinque: la barca su cui viaggiavano si è ribaltata, i 40 superstiti sono stati soccorsi dai pescatori libici. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

