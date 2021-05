Per salvare il Pianeta serve una costituzione globale (Di lunedì 10 maggio 2021) Fa ormai parte della cultura comune l’idea che il mondo si stia consumando a causa di una crisi ecologica senza precedenti, tra i bagliori del fuoco dell’Amazzonia e dell’Australia, lo sciogliersi dei ghiacciai della Groenlandia e delle Alpi, l’alzarsi delle acque di sette metri sopra la terra e l’isterilirsi di continenti interi soffocati dalle alte temperature, le incontrollabili migrazioni di massa e le disuguaglianze crescenti. Difettano tuttavia nell’opinione pubblica una cultura, un pensiero, una memoria storica che facciano avvertire l’urgenza di una politica per la salvaguardia della Terra e ne ispirino l’attuazione e la svolta green. Da queste considerazioni muove l’appello lanciato dagli intellettuali di Costituente Terra, l’associazione e la Scuola promosse dal giornalista Raniero La Valle, il filosofo Luigi Ferrajoli, l’ex presidente della Corte costituzionale Valerio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Fa ormai parte della cultura comune l’idea che il mondo si stia consumando a causa di una crisi ecologica senza precedenti, tra i bagliori del fuoco dell’Amazzonia e dell’Australia, lo sciogliersi dei ghiacciai della Groenlandia e delle Alpi, l’alzarsi delle acque di sette metri sopra la terra e l’isterilirsi di continenti interi soffocati dalle alte temperature, le incontrollabili migrazioni di massa e le disuguaglianze crescenti. Difettano tuttavia nell’opinione pubblica una cultura, un pensiero, una memoria storica che facciano avvertire l’urgenza di una politica per la salvaguardia della Terra e ne ispirino l’attuazione e la svolta green. Da queste considerazioni muove l’appello lanciato dagli intellettuali di Costituente Terra, l’associazione e la Scuola promosse dal giornalista Raniero La Valle, il filosofo Luigi Ferrajoli, l’ex presidente della Corte costituzionale Valerio ...

Riprendere oggi il processo politico per una Carta della Terra vuol dire tornare a prendere sul serio il progetto costituzionale formulato settant'anni fa e i diritti in esso stabiliti. Nel manifesto ...

