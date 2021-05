Londra, il Teatro In-Stabile di Mariano Bonetto torna sulla scena ma in diretta streaming (Di lunedì 10 maggio 2021) In attesa di tornare a esibirsi dal vivo (la messa in scena di Non Ti Pago di Eduardo De Filippo è prevista per 2022) il Teatro In-Stabile, la compagnia teatrale di Londra diretta da Mariano Bonetto, “non ha voluto lasciare il suo fedele pubblico troppo a lungo senza spettacoli e ha deciso di spostarsi temporaneamente online”. L’appuntamento è per mercoledi 12 maggio alle 18,30, su Zoom. Per l’occasione la compagnia di Bonetto ha creato e preparato uno spettacolo tutto nuovo, dal titolo “Se Mi Lasci Non Vale”, una libera elaborazione de “Il Torquato Abbandonato” di Stefano Benni. “E allora – assicura Francesco Ragni su Londraitalia.com, grazie all’inventiva di Bonetto e soci e alla regia ineffabile di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) In attesa dire a esibirsi dal vivo (la messa indi Non Ti Pago di Eduardo De Filippo è prevista per 2022) ilIn-, la compagnia teatrale dida, “non ha voluto lasciare il suo fedele pubblico troppo a lungo senza spettacoli e ha deciso di spostarsi temporaneamente online”. L’appuntamento è per mercoledi 12 maggio alle 18,30, su Zoom. Per l’occasione la compagnia diha creato e preparato uno spettacolo tutto nuovo, dal titolo “Se Mi Lasci Non Vale”, una libera elaborazione de “Il Torquato Abbandonato” di Stefano Benni. “E allora – assicura Francesco Ragni suitalia.com, grazie all’inventiva die soci e alla regia ineffabile di ...

Advertising

nesmagoo : La prossima volta a Londra vado a teatro! - paoloigna1 : RT @TweetNotizie: Londra, il Teatro In-Stabile in scena il 12 maggio su Zoom, in attesa del ritorno dal vivo - TweetNotizie : Londra, il Teatro In-Stabile in scena il 12 maggio su Zoom, in attesa del ritorno dal vivo - ticino_live : Post Edited: L’Isola di Jersey diventa teatro di guerra tra Londra e Parigi - Londra_Italia : Il Teatro In-Stabile torna a esibirsi il 12 maggio con una nuova performance Zoom @italianbookshop -