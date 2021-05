L’Isola dei Famosi | scoppia una lite accesa subito dopo la puntata di Venerdì | parole durissime

Leggi su sologossip

(Di lunedì 10 maggio 2021)l’ultimadedei, èta unatra due naufraghi: volano. Sembrerebbe proprio che l’ultima diretta dedei, andata in onda7 Maggio, abbia turbato parecchio gli animi dei naufraghi rimasti in gioco. L’appuntamento, come al solito, è stato davvero molto ricco. A partire L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.