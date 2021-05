Ha ragione Gasperini, il calcio è truccato, vince chi si indebita. È l’altro doping (Di lunedì 10 maggio 2021) Avevano inventato una sigla con facile acronimo annesso, FPF: Fair Play Finanziario. Che voleva tradurre il concetto delle pari opportunità nel calcio anche in una sorta di galateo economico, di buone maniere che rendessero lo sport accessibile ai sogni di tutti, fatti salvi gli sforzi apocalittici che servono per realizzarli. Con limiti, tetti, regole più o meno stringenti e derogabili. Avevano almeno determinato un principio, peraltro banale: si compete senza imbrogliare, il minimo sindacale. L’FPF era – e ne parliamo al passato perché giace moribondo, in attesa che l’Uefa ne dichiari l’ora del decesso – un antidoping: basta bilanci anabolizzati e trucchetti contabili. La decenza, almeno quella, di ipotizzarci se non uguali simili. Poi è sopraggiunta la madre di tutti gli alibi: “la crisi”, ed è venuto giù tutto. L’Inter ha appena vinto lo scudetto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021) Avevano inventato una sigla con facile acronimo annesso, FPF: Fair Play Finanziario. Che voleva tradurre il concetto delle pari opportunità nelanche in una sorta di galateo economico, di buone maniere che rendessero lo sport accessibile ai sogni di tutti, fatti salvi gli sforzi apocalittici che servono per realizzarli. Con limiti, tetti, regole più o meno stringenti e derogabili. Avevano almeno determinato un principio, peraltro banale: si compete senza imbrogliare, il minimo sindacale. L’FPF era – e ne parliamo al passato perché giace moribondo, in attesa che l’Uefa ne dichiari l’ora del decesso – un anti: basta bilanci anabolizzati e trucchetti contabili. La decenza, almeno quella, di ipotizzarci se non uguali simili. Poi è sopraggiunta la madre di tutti gli alibi: “la crisi”, ed è venuto giù tutto. L’Inter ha appena vinto lo scudetto ...

