Gravina spiega | “Se la Juve farà parte della Superlega non potrà partecipare al prossimo campionato”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele, presidenteFedercalcio, è a Napoli per incontrare il presidente del comitato regionale Carmine Zigarelli e i rappresentanti del settore. Nel corso di una conferenza stampa al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, dove è stato accolto dal proprietario Salvatore Naldi,ha è tornato sulla polemica su Mazzoleni innescata dal presidente del Benevento, Vigorito, dopo la partita con il Cagliari. Ecco quanto riportato da Il Mattino: “Abbandonerei le logiche complottistiche che sono degne dei cartoni animati. Se c’è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi tecnici. Non esistono errori volontari ma solo errori come magari quello di Benevento. Ma non deve essere mai superato il limite del rispetto perché quelle di Vigorito sono solo delle fantasie. Errore fadi errore del calcio. ...

'Noi abbiamo un articolo chiaro quello delle Noif che rafforza un principio statutario importante che non consente la partecipazione e il controllo in via diretta e indiretta in ... Una situazione di conflitto, come ha spiegato il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto a Radio ... L'esclusione dal campionato come spiegato dal presidente Gravina a 'Radio Rai': "Le regole sono chiare: non è consentito controllare, in ..."