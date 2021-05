Dragowski: “Ancora non siamo al sicuro, per la salvezza occorre vincere contro il Cagliari” (Di lunedì 10 maggio 2021) Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, il portiere Bartlomiej Dragowski, ha parlato della stagione dei viola: “La situazione per noi non era facile e Ancora non siamo al sicuro, ma la vittoria è stata importante per avvicinarci alla salvezza. siamo contenti, ma dobbiamo dare tutto fino alla fine”. Sulla gran parata su Correa sullo 0-0: “Quello è il mio lavoro, sono lì per questo. Per il resto devo ringraziare i miei compagni, mi hanno aiutato molto nella partita di sabato. Ora dobbiamo solo concentrarci sulla gara di mercoledì con il Cagliari”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, il portiere Bartlomiej, ha parlato della stagione dei viola: “La situazione per noi non era facile enonal, ma la vittoria è stata importante per avvicinarci allacontenti, ma dobbiamo dare tutto fino alla fine”. Sulla gran parata su Correa sullo 0-0: “Quello è il mio lavoro, sono lì per questo. Per il resto devo ringraziare i miei compagni, mi hanno aiutato molto nella partita di sabato. Ora dobbiamo solo concentrarci sulla gara di mercoledì con il”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : È ancora San Dragowski: il portiere viola para tutto e non sbaglia neanche un’uscita. Biraghi e un assist che dà il… - Fiorentinanews : È ancora San #Dragowski: il portiere viola para tutto e non sbaglia neanche un'uscita. #Biraghi e un assist che da… - Laziosiamonoi : 97' - Ancora #Dragowski si oppone a #Immobile #FiorentinaLazio 2-0 #SerieATIM #ForzaLazio #Lalaziosiamonoi - Fralallo_Bot : scusate, ma come Dragowski ha ancora 23 anni?(24 tra 1 mese) e perché non è ancora pronto l'assegno da 50 milioni p… - radiosei : 30’ ancora Dragowski blocca la palla calciata da Immobile -