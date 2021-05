Chiara Ferragni | critiche dal web | che ha fatto la mamma dell’anno?

Advertising

Kalo9603 : Chiara Ferragni ed Elodie Ambassadors meritatissime ?? - littlevthingss : e vorrei aggiungere che manco è identico a guardarlo, aaaaaah la gente che crede di essere chiara ferragni - camilasjonas : chiara ferragni supremacy - Gazzettino : Chiara Ferragni, l'influencer sbaglia outfit per il suo compleanno: pioggia di critiche sui social - cuntwhoressa : RT @QuelleOre: Giacomo Urtis che accusa una donna di essersi rifatta i glutei ??? Tutto bene amo?? come se io criticassi le altre pagine pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Il Fatto Quotidiano

ha festeggiato il suo compleanno in un resort di lusso in provincia di Siena. Per i suoi 34 anni si è regalata qualche giorno in Toscana in compagnia del marito Fedez e dei figli Leone ...In occasione del suo 34esimo compleannosi è concessa una gita in Toscana insieme al marito Fedez, ai due figli e alle sorelle (con rispettivi fidanzati). Purtroppo senza volerlo l'influencer è rimasta vittima del sole ...È finito il weekend lungo dei festeggiamenti per il 34esimo compleanno di Chiara Ferragni. Quattro giorni in un resort di lusso nella maremma Toscana trascorsi con gli affetti cari, il marito Fedez, i ...L'ex fidanzato di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli, diventerà papà: di seguito vi riportiamo il dolce annuncio ...