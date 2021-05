Capcom | profitti record per il quarto anno consecutivo – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 10 maggio 2021)ha annunciato i suoi risultati finanziari per l’fiscale 2021, con risultati daper il..ha pubblicato il suo resoconto finanziario per l’fiscale 2021, finito il 31 marzo 2021, con dei risultati daper il, che testimoniano l’ottimo stato della compagnia, sia a livello finanziario, sia come immagine tra i videogiocatori. Nel corso dell’fiscale 2021,ha prodotto ricavi per 95.308 milioni di yen (+16,8% rispetto all’fiscale precedente), per un reddito operativo di 34.596 milioni di yen (+51,6%) e un reddito di 34.845 milioni di yen ...

