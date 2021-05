Alessandro Cattelan riparte da Netflix | il nuovo show del conduttore “Una semplice domanda”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 10 maggio 2021), attraverso un video lanciato dal proprio account Twitter, ha anticipato quale sarà la prossima avventura del bravo. I fan lo aspettano in televisione da molto, soprattutto dopo l’addio a X-Factor.su: ilprogramma Poteva undel calibro dirimanere in stand by e con il microfono spento per tanto tempo? Una, come il titolo del suo, ha una ovvia risposta: no e sembra che sia già tutto pronto per il suo atteso ritorno. In tanti si saranno chiesti come mai il giovane...