WTA Saint-Malo 2021, Jasmine Paolini sconfitta in finale da Viktorija Golubic (Di domenica 9 maggio 2021) Il torneo denominato L'Open 35 de Saint-Malo 2021, di categoria WTA 125, è terminato oggi sulla terra battuta outdoor di Saint-Malo, in Francia, con la vittoria finale della testa di serie numero 5, l'elvetica Viktorija Golubic, che ha sconfitto Jasmine Paolini per 6-1 6-3 in appena un'ora e sette minuti. Nel primo set la svizzera va sul 4-0 trovando due break, prima a trenta e poi a quindici, ma l'azzurra manca una palla break nel secondo game e due nel quarto. Il parziale è ormai segnato e l'azzurra perde il servizio a trenta anche nel settimo gioco, cedendo la frazione per 1-6 dopo 28 minuti. Nella seconda frazione si assiste ad uno scambio di break tra le due avversarie tra secondo e terzo game, poi l'elvetica ...

