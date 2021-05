Uomini e Donne | Massimiliano Mollicone ha Scelto!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 9 maggio 2021), il tronista più giovane del trono classico diha scelto a sorpresa! Ecco chi è la fortunata scelta di! Ale sorprese non finiscono mai! Con grande meraviglia di tutti il giovane tronistaha scelto la corteggiatrice con cui passare, si spera, il resto della sua vita. La scelta diè arrivata inaspettata e come un fulmine a ciel sereno per le sue corteggiatrici. Se è vero che già nelle scorse puntate nell’aria si era avvertito che il giovane fosse vicino alla decisione finale, nessuno si aspettava che accadesse però così presto. Per il giovane tronista sono state settimane dure. Attratto da ...