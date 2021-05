Sky: nessun margine tra De Laurentiis e Gattuso. Spalletti è in pole (Di domenica 9 maggio 2021) Nel salotto Sky, Gianluca Di Marzio commenta la situazione della panchina del Napoli. Tra De Laurentiis e Gattuso non ci sono margini di riappacificazione, dice. Il patron azzurro ha contattato diversi allenatori, tra cui Spalletti e Inzaghi e ad essere in pole è il tecnico toscano. Queste le parole di Di Marzio. “Per me non ci sono margini per recuperare un rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Anche se il presidente dovesse fare un ultimo tentativo, da parte di Rino non ci sono spiragli, oggi. Il Napoli ha contattato diversi allenatori, tra cui Inzaghi e Spaletti, che è in pole position”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 maggio 2021) Nel salotto Sky, Gianluca Di Marzio commenta la situazione della panchina del Napoli. Tra Denon ci sono margini di riappacificazione, dice. Il patron azzurro ha contattato diversi allenatori, tra cuie Inzaghi e ad essere inè il tecnico toscano. Queste le parole di Di Marzio. “Per me non ci sono margini per recuperare un rapporto tra De. Anche se il presidente dovesse fare un ultimo tentativo, da parte di Rino non ci sono spiragli, oggi. Il Napoli ha contattato diversi allenatori, tra cui Inzaghi e Spaletti, che è inposition”. L'articolo ilNapolista.

