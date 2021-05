Sheikh Jarrah, da antico frutteto a rifugio per i palestinesi cacciati durante la ‘Nakba’: oggi gli sfratti per fare spazio ai coloni israeliani (Di domenica 9 maggio 2021) Sheikh Jarrah, il quartiere della parte Est di Gerusalemme, è arroccato su una delle venti colline su cui è adagiata la Città Santa per le tre grandi religioni monoteiste. Qui ci sono i consolati di quasi tutti i Paesi stranieri, c’è anche il moderno palazzo del QG del Quartetto, dell’Ue, della Fao e della Croce Rossa, anche il celebre hotel American Colony è parte del paesaggio. Il quartiere è al centro di una disputa nelle aule dei tribunali israeliani da decenni, dove le potenti organizzazioni dei coloni non escono mai battute. Sheikh Jarrah, il cuore della ennesima crisi fra popolazione araba e amministrazione israeliana, un tempo era un frutteto ventilato meno di un chilometro a nord delle antiche mura della Città Vecchia di Gerusalemme. All’inizio del XX secolo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021), il quartiere della parte Est di Gerusalemme, è arroccato su una delle venti colline su cui è adagiata la Città Santa per le tre grandi religioni monoteiste. Qui ci sono i consolati di quasi tutti i Paesi stranieri, c’è anche il moderno palazzo del QG del Quartetto, dell’Ue, della Fao e della Croce Rossa, anche il celebre hotel American Colony è parte del paesaggio. Il quartiere è al centro di una disputa nelle aule dei tribunalida decenni, dove le potenti organizzazioni deinon escono mai battute., il cuore della ennesima crisi fra popolazione araba e amministrazione israeliana, un tempo era unventilato meno di un chilometro a nord delle antiche mura della Città Vecchia di Gerusalemme. All’inizio del XX secolo, ...

