Serie C, il Grosseto vuole stupire ancora: Grifoni pronti per i playoff (Di domenica 9 maggio 2021) La stagione regolare di Serie C è volta al termine ma i ritmi estenuanti e le bagarre mozzafiato non hanno smesso di prendere la scena. Se nell’imminente scontro playoff il Grosseto rappresenta l’insolita novella, è tuttavia obbligatorio concedere spazio di merito agli uomini di Magrini. Da neopromossa a contendente fastidiosa in virtù del nono posto che la vede accoppiarsi in gara secca col Lecco (6° classificata). Quest’oggi alle 15 il Rigamonti sarà il teatro dei 90? più importanti della stagione unionista. Il grifone ha l’obbligo di crederci. Dalla D all’ipotesi di B per il Grifone Il calcio, come lo sport in linea generale, si avvale di atleti così come di tecnici del settore. La dicotomia corpo-mente nel calcio da anni viene messa in discussione in modo da estendere il terreno di gioco. Per questo dato motivo la favola de ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) La stagione regolare diC è volta al termine ma i ritmi estenuanti e le bagarre mozzafiato non hanno smesso di prendere la scena. Se nell’imminente scontroilrappresenta l’insolita novella, è tuttavia obbligatorio concedere spazio di merito agli uomini di Magrini. Da neopromossa a contendente fastidiosa in virtù del nono posto che la vede accoppiarsi in gara secca col Lecco (6° classificata). Quest’oggi alle 15 il Rigamonti sarà il teatro dei 90? più importanti della stagione unionista. Il grifone ha l’obbligo di crederci. Dalla D all’ipotesi di B per il Grifone Il calcio, come lo sport in linea generale, si avvale di atleti così come di tecnici del settore. La dicotomia corpo-mente nel calcio da anni viene messa in discussione in modo da estendere il terreno di gioco. Per questo dato motivo la favola de ...

Domenica 9 Maggio 2021: ore 15:00 Serie C Primo Turno Playoff Girone A: Lecco vs Grosseto

Monza espugnata ai playout, salvezza matematica per il Circolo Pattinatori Due volte sotto nel punteggio durante il primo tempo, il Grosseto ha messo le mani sulla partita e ...è guadagnata in maniera strameritata il diritto di giocare anche nella prossima stagione in serie

Serie C, scattano oggi i play off Grosseto – Domenica cominciano i play off di Lega Pro che vedranno impegnato il Grosseto di Mister Magrini; lo dico subito a scanso di equivoci, la squadra biancorossa non parte certo con i favori del

A Grosseto la Final four di serie B La Final Four del campionato di serie B si disputerà a Grosseto. Il Circolo Pattinatori ha infatti dato la propria disponibilità a ospitare l'evento conclusivo della stagione della cadetteria

