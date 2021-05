Rt parametro superato e da abolire? Il ministro risponde così

(Di domenica 9 maggio 2021) L'Rt è unfondamentale per capire l'evoluzione della pandemia, abolirlo o vanificarne l'effetto è un errore, un rischio che non possiamo correre". Lo afferma, in un'intervista sui quotidiani ...

L'Rt è unfondamentale per capire l'evoluzione della pandemia, abolirlo o vanificarne l'effetto è un errore, un rischio che non possiamo correre". Lo afferma, in un'intervista sui quotidiani veneti ...L'indice di riproduzione Rt,fondamentale per valutare la curva dei contagi in questo anno e più di epidemia da Covid - 19 , potrebbe essere diventato obsoleto . Lo sostengono i governatori delle Regioni che vorrebbero ...08:43:09 Si è svolto ieri mattina un tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro della salute Roberto Speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista de ...Covid, gli esperti confermano: pandemia in fase di regressione. Negli ospedali la situazione migliora, l'incidenza nazionale è in calo. Eppure dal 17 maggio molte Regioni potrebbero nuovamente chiuder ...