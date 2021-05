Parma Atalanta | Formazioni Ufficiali e Dove vederla

(Di domenica 9 maggio 2021), oggi impegnate nel 35esimo turno di campionato, hanno avuto due destini diametralmente opposti: i ducali sono stati retrocessi ufficialmente dopo l’ultima sconfitta contro il Torino, gli orobici sono impegnati in una lotta Champions serrata, e con un successo la compagine di Gasperini ritornerebbe al 2° posto.(4-3-3): Sepe; Busi, Dierckx, Osorio, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.(3-4-1-2): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.La partita tra ducali e orobici sarà disponibile su Sky, in ...

Advertising

ZZiliani : Sconfitta mortale per la #Lazio che vede il sogno #Champions compromesso. L’#Atalanta (vincendo a Parma) e il… - dorinileonardo : Pronostico Parma-Atalanta: la Dea farà più o meno di 7 gol? - ItalianoCalcio : 5 more Serie A games today: ?? | Parma-Atalanta ?? | Verona-Torino ?? | Benevento-Cagliari ?? | Roma-Crotone ?? | Juventus-Milan - JulesSinfin : #ParmaAtalanta : Il Parma dovrebbe schierare i pulcini, all'#Atalanta servono 21 gol. ?? - Mediagol : #Parma-#Atalanta, #Live #SerieA 09/05/2021: segui la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Atalanta

...durante l'ultima giornata di certo oggi mancheranno Gollini dell'e Marlon del Sassuolo. Non sono incorsi nel cartellino rosso ma pure risultato squalificati oggi Hernani dele ...De Zerbi CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 85, Napoli** 7069, Juventus 69, Milan 69, ... Fiorentina** 38, Genoa 36, Spezia** 34, Torino* 34, Cagliari 32, Benevento 31,20, Crotone 18. *...(LaPresse) È Juventus-Milan il big match della 35esima di Serie A. Stasera alle 20.45, all'Allianz Stadium, bianconeri e rossoneri giocano per il secondo posto in classifica e ...L’Atalanta, a caccia di punti per la qualificazione alla prossima Champions League, fa visita al Parma nella 35\^ giornata di Serie A. Il club bergamasco cerca i tre punti contro ...