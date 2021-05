Moro nella giornata per le vittime del terrorismo | Mattarella | Verità ancora da chiarire

(Di domenica 9 maggio 2021) Sulla stagione delin Italia «ci sonoombre , spazi oscuri, complicità, non completamente chiarite": lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, in una lunga...

Advertising

Gingio5 : RT @giovannidicaro: Il #9maggio 1978 venivano uccisi Aldo Moro a Roma e Peppino Impastato a Cinisi. Nel 1993, Papa Giovanni Paolo II, pronu… - elisabettap38 : RT @giovannidicaro: Il #9maggio 1978 venivano uccisi Aldo Moro a Roma e Peppino Impastato a Cinisi. Nel 1993, Papa Giovanni Paolo II, pronu… - giovannidicaro : Il #9maggio 1978 venivano uccisi Aldo Moro a Roma e Peppino Impastato a Cinisi. Nel 1993, Papa Giovanni Paolo II, p… - GiovannaBattag : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la sorprendente Sala di Diana affrescata nel 1773 dai virtuosi Giuseppe Gricci e Giuseppe del Moro nella Vill… - PatriziaStrani2 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la sorprendente Sala di Diana affrescata nel 1773 dai virtuosi Giuseppe Gricci e Giuseppe del Moro nella Vill… -

Ultime Notizie dalla rete : Moro nella

... dopo vari avvertimenti che aveva ignorato, venne assassinatonotte tra l'8 e il 9 maggio da ...stesse ore venne ritrovato il corpo senza vita del presidente della Democrazia Cristiana Aldo...... agli studenti nell'occupazione dell'Università di Palermo elotta per il problema dell'acqua ...1978 mentre le telecamere di tutto il mondo sono puntate sul ritrovamento del cadavere di Aldo,...di PASQUALINO PIUNTI* Nella ricorrenza del 9 maggio, anniversario dell’uccisione di Aldo Moro che l’Italia ha scelto come giornata per ricordare le vittime del terrorismo e de ...Oggi giorno 9 di maggio – ricorre la Giornata macchiata di tanto sangue ; la pagina più nera del nostro Stato – un lutto grave – due uomini , coraggiosi del Sud; diversi tra loro … morti lo stesso gio ...