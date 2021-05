(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Bisogna fare luce sui fatti insoluti collegati alloo internazionale, come il caso, occorsi nel secondo dopoguerra italiano. Per far luce anche sulla vicendaè necessario costituire una Commissione d’monocamerale o bicamerale in base alle indicazioni parlamentari, come abbiamo richiesto. Così da scoprire la verità, e non una verità. Lo dobbiamo alle vittime e ai famigliari”. Lo afferma Federico, deputato di Fdi e fondatore dell’Intergruppo parlamentare “La verità oltre il segreto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Moro: Mollicone, 'Commissione inchiesta su scenari internazionali'... - deeplyfree3 : RT @tempoweb: Scoprire la verità su #AldoMoro, serve una commissione d'inchiesta: la proposta di #Mollicone #fratelliditalia #7maggio #moro… - VittorioFerram1 : RT @tempoweb: Scoprire la verità su #AldoMoro, serve una commissione d'inchiesta: la proposta di #Mollicone #fratelliditalia #7maggio #moro… - tempoweb : Scoprire la verità su #AldoMoro, serve una commissione d'inchiesta: la proposta di #Mollicone #fratelliditalia… - raffaellamucci1 : RT @AgCultNews: Moro, Mollicone (Fdi): fare luce su vicenda, istituire Commissione d’inchiesta @fmollicone -

Ultime Notizie dalla rete : Moro Mollicone

Metro

" Parte di verità nei documenti americani " Federicofa riferimento ad alcune lettere che scrisse Aldo" a ridosso della sua esecuzione, per far capire agli apparati investigativi e ai ...Federico-definire Sciascia il Borges italiano, fatta salva la grandezza dello scrittore ...di politica ( uno straordinario Gian Maria Volonté che sembrava in modo impressionante Aldo). ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Bisogna fare luce sui fatti insoluti collegati allo scenario internazionale, come il caso Moro, occorsi nel secondo dopoguerra italiano. Per far luce anche sulla vicenda Mo ...A 43 anni dall'omicidio di Aldo Moro è nato un intergruppo in Senato per fare luce sulla verità e chiarire definitivamente alcuni punti ancora oscuri ...