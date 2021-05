Mercato immobiliare a Torino: prezzi -1,9% nel 2020 (Di domenica 9 maggio 2021) Torino – foto TecnocasaTorino – Nella seconda parte del 2020, secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i valori immobiliari di Torino registrano un ribasso dell’1%, complessivamente l’anno si chiude con -1,9%. Negli ultimi 10 anni gli immobili di Torino hanno perso il 38,4% contro una media delle grandi città di -30%. I volumi scambiati (11.868) sono in contrazione del 13% rispetto al 2019. MACROAREE VARIAZIONI PERCENTUALI DEI prezzi (II SEMESTRE 2020 rispetto al I SEMESTRE 2020) Torino II sem 2020 Centro – San Salvario 0,3% Borgo Vittoria – Barriera Milano -2,0% Francia – San Paolo -0,7% Santa Rita – Mirafiori Nord -1,4% Nizza – Lingotto – Mirafiori Sud -1,9% Collina 0% CENTRO-SAN SALVARIO. Famiglie ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 maggio 2021)– foto Tecnocasa– Nella seconda parte del, secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i valori immobiliari diregistrano un ribasso dell’1%, complessivamente l’anno si chiude con -1,9%. Negli ultimi 10 anni gli immobili dihanno perso il 38,4% contro una media delle grandi città di -30%. I volumi scambiati (11.868) sono in contrazione del 13% rispetto al 2019. MACROAREE VARIAZIONI PERCENTUALI DEI(II SEMESTRErispetto al I SEMESTREII semCentro – San Salvario 0,3% Borgo Vittoria – Barriera Milano -2,0% Francia – San Paolo -0,7% Santa Rita – Mirafiori Nord -1,4% Nizza – Lingotto – Mirafiori Sud -1,9% Collina 0% CENTRO-SAN SALVARIO. Famiglie ...

