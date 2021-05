Meloni in ‘Io sono Giorgia’: “Emozione per stanza Almirante, non facile arrivare fino a qui” (Di domenica 9 maggio 2021) Quello di Giorgia Meloni, alla fine – complice anche il titolo ‘Io sono Giorgia’ – è un racconto autobiografico, in cui, la leader di Fratelli d’Italia trova la forza delle idee e della passione per mettere, almeno per un po’, da parte il carattere schivo, rivivendo tutte le sue emozioni, nella consapevolezza di un cammino politico ormai di primissimo piano. “Arrivo nel mio nuovo ufficio e mi chiudo dietro la porta – si legge a pagina 160 del volume edito da Rizzoli, nel capitolo che si intitola ‘Tutto è iniziato quando tutto stava per finire’ – . Il cuore mi batte forte, ma non sono mai stata tanto lucida come in questi istanti. Quello stesso ufficio una volta era di Gianfranco Fini e, prima di lui, di Pino Rauti e Giorgio Almirante. Rimango in silenzio, e a un tratto mi rendo conto dell’enorme ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) Quello di Giorgia, alla fine – complice anche il titolo ‘Io– è un racconto autobiografico, in cui, la leader di Fratelli d’Italia trova la forza delle idee e della passione per mettere, almeno per un po’, da parte il carattere schivo, rivivendo tutte le sue emozioni, nella consapevolezza di un cammino politico ormai di primissimo piano. “Arrivo nel mio nuovo ufficio e mi chiudo dietro la porta – si legge a pagina 160 del volume edito da Rizzoli, nel capitolo che si intitola ‘Tutto è iniziato quando tutto stava per finire’ – . Il cuore mi batte forte, ma nonmai stata tanto lucida come in questi istanti. Quello stesso ufficio una volta era di Gianfranco Fini e, prima di lui, di Pino Rauti e Giorgio. Rimango in silenzio, e a un tratto mi rendo conto dell’enorme ...

